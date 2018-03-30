Курс доллара незначительно снизился при низком объеме торгов

Investing.com — В пятницу доллар незначительно подешевел против корзины других основных валют при низком объеме торгов из-за того, что финансовые рынки Европы и США закрыты на пасхальные выходные.

В 11:42 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,01% до 89,75.

Курс доллара практически не изменился после выхода череды экономических отчетов в США, которые показали укрепление роста экономики США.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители и является важнейшим фактором для определения инфляции, в феврале вырос на 1,6% в годовом исчислении в соответствии с прогнозами экономистов.

Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось на 12 тыс. до 215 тыс. за неделю, которая завершилась 24 марта. Экономисты прогнозировали снижение этого показателя до 230 тыс.

В отчете Министерства торговли США за февраль было сказано, что расходы физических лиц, которые оцениваются более чем две трети экономической активности США, в соответствии с прогнозами выросли на 0,2%.

В пятницу финансовые рынки Европы и США закрыты, поэтому объемы торгов будут небольшими.

Курс доллара снизился против иены: пара USD/JPY опустилась на 0,23% до 106,19.

Курс евро повысился к доллару. Пара EUR/USD поднялась на 0,24% до 1,2330. Пара GBP/USD выросла на 0,29% до 1,4059.

Австралийский доллар подорожал: пара AUD/USD повысилась на 0,33% до 0,7701. Курс пары NZD/USD вырос на 0,19% до 0,7245.