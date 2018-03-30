Ещё
Курс доллара незначительно снизился при низком объеме торгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара незначительно снизился при низком объеме торгов 

Investing.com Россия 39 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В пятницу доллар незначительно подешевел против корзины других основных валют при низком объеме торгов из-за того, что финансовые рынки Европы и США закрыты на пасхальные выходные.
В 11:42 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,01% до 89,75.
Курс доллара практически не изменился после выхода череды экономических отчетов в США, которые показали укрепление роста экономики США.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители и является важнейшим фактором для определения инфляции, в феврале вырос на 1,6% в годовом исчислении в соответствии с прогнозами экономистов.
Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось на 12 тыс. до 215 тыс. за неделю, которая завершилась 24 марта. Экономисты прогнозировали снижение этого показателя до 230 тыс.
В отчете Министерства торговли США за февраль было сказано, что расходы физических лиц, которые оцениваются более чем две трети экономической активности США, в соответствии с прогнозами выросли на 0,2%.
В пятницу финансовые рынки Европы и США закрыты, поэтому объемы торгов будут небольшими.
Курс доллара снизился против иены: пара USD/JPY опустилась на 0,23% до 106,19.
Курс евро повысился к доллару. Пара EUR/USD поднялась на 0,24% до 1,2330. Пара GBP/USD выросла на 0,29% до 1,4059.
Австралийский доллар подорожал: пара AUD/USD повысилась на 0,33% до 0,7701. Курс пары NZD/USD вырос на 0,19% до 0,7245.
Investing.com Россия: последние новости
Курс биткоина опустился до значения $7500 из-за шаблона «смертельный крест» Рынок акций Китая закрылся ростом, Shanghai Composite прибавил 1,24% Российский рынок пытается использовать для роста внешний позитив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»139
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»107
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию557
Обнаженка глазами робота35
Шнурова обвинили в домогательствах53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение