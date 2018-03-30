Ещё
«Роснефть» и BP открыли новые запасы углеводородов в рамках СП «Ермак Нефтегаз»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роснефть» и BP открыли новые запасы углеводородов в рамках СП «Ермак Нефтегаз» 

Rambler News Service 43 минуты назад
«Роснефть» и BP открыли новые запасы углеводородов на Байкаловском месторождении в Красноярском крае, в рамках совместного предприятия «Ермак Нефтегаз», сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
По его словам, сейчас идёт подсчёт открытых запасов.
«Сейчас идёт подсчёт запасов. Они уже сдавали (результаты бурения. — RNS), и было открытие зафиксировано. Сейчас идёт дальнейшая работа», — отметил Донской.
Ранее в «Роснефти» сообщали, что стороны намерены провести оценку запасов по результатам испытания скважины в первом полугодии 2018 года.
В рамках программы доразведки месторождения совместное предприятие «Ермак Нефтегаз» планировалось пробурить не менее двух разведочных скважин и получить геологические данные, которые позволят уточнить ресурсный потенциал Байкаловского месторождения. Бурение осуществляет ООО «РН-Ванкор» — дочернее предприятие «Роснефти».
Совместное предприятие «Ермак Нефтегаз» было создано в 2016 году. Состав акционеров — «Роснефть» (51%) и BP (49%).
Rambler News Service: последние новости
Чубайс рассказал о политических рисках для «Роснано» Банк «Возрождение» вернул ликвидность с баланса Промсвязьбанка Сбербанк купил разработчика корпоративного мессенджера Dialog
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»140
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»106
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию557
Обнаженка глазами робота34
Шнурова обвинили в домогательствах53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение