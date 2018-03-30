«Роснефть» и BP открыли новые запасы углеводородов в рамках СП «Ермак Нефтегаз» 

«Роснефть» и BP открыли новые запасы углеводородов на Байкаловском месторождении в Красноярском крае, в рамках совместного предприятия «Ермак Нефтегаз», сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
По его словам, сейчас идёт подсчёт открытых запасов.
«Сейчас идёт подсчёт запасов. Они уже сдавали (результаты бурения. — RNS), и было открытие зафиксировано. Сейчас идёт дальнейшая работа», — отметил Донской.
Ранее в «Роснефти» сообщали, что стороны намерены провести оценку запасов по результатам испытания скважины в первом полугодии 2018 года.
В рамках программы доразведки месторождения совместное предприятие «Ермак Нефтегаз» планировалось пробурить не менее двух разведочных скважин и получить геологические данные, которые позволят уточнить ресурсный потенциал Байкаловского месторождения. Бурение осуществляет ООО «РН-Ванкор» — дочернее предприятие «Роснефти».
Совместное предприятие «Ермак Нефтегаз» было создано в 2016 году. Состав акционеров — «Роснефть» (51%) и BP (49%).