«Роснефть» и BP открыли новые запасы углеводородов в рамках СП «Ермак Нефтегаз»

По его словам, сейчас идёт подсчёт открытых запасов.

«Сейчас идёт подсчёт запасов. Они уже сдавали (результаты бурения. — RNS), и было открытие зафиксировано. Сейчас идёт дальнейшая работа», — отметил Донской.

Ранее в «Роснефти» сообщали, что стороны намерены провести оценку запасов по результатам испытания скважины в первом полугодии 2018 года.

В рамках программы доразведки месторождения совместное предприятие «Ермак Нефтегаз» планировалось пробурить не менее двух разведочных скважин и получить геологические данные, которые позволят уточнить ресурсный потенциал Байкаловского месторождения. Бурение осуществляет ООО «РН-Ванкор» — дочернее предприятие «Роснефти».

Совместное предприятие «Ермак Нефтегаз» было создано в 2016 году. Состав акционеров — «Роснефть» (51%) и BP (49%).