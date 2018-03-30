BRP отчиталась о прибыли за минувший год

Канадская компания BRP — производитель снегоходов, квадро— и гидроциклов и другой развлекательной техники — отчиталась о прибылях и убытках за минувший год.

Согласно представленным в финансовом отчете компании данным, по итогам финансового года, который у компании закончился 31 января 2018 года, BRP получила рекордную выручку в 4,49 миллиарда канадских долларов (на 8% больше, чем годом ранее).

Чистая прибыль компании за отчетный год достигла 274,5 миллиона канадских долларов — на 6,8%, чем годом ранее.

При этом если продажи квадроциклов, мотовездеходов и другой продукции компании круглогодичного использовании подросли, то продажи сезонной продукции (снегоходов) несколько снизились.

В минувшем году рынок США оставался крупнейшим для продукции BRP. Для лучшего перераспределения ресурсов и удовлетворения нужд клиентов на главном рынке компания в минувшем году перенесла свой главный североамериканский офис продаж в Техас.

Также в прошлом году компания вышла на рынок трассовых мотовездеходов — представив модель Can-Am Maverik Trail.

"Я очень доволен нашими выдающимися годовыми результатами", — отметил президент и исполнительный директор BRP Жозе Буажоли. «Мы выполнили план по всему миру и хорошо показали себя на конкурентном рынке во всех областях нашего присутствия», — добавил он.

Годовые результаты за 2017-2018 финансовый год стали самыми сильными за всю историю BRP. Компания планирует сохранить динамику роста доходов и в будущем, 2018-2019 финансовом году.