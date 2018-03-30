Ещё
BRP отчиталась о прибыли за минувший год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

BRP отчиталась о прибыли за минувший год 

Motonews.ru 49 минут назад
Фото: Motonews.ru
Канадская компания BRP — производитель снегоходов, квадро— и гидроциклов и другой развлекательной техники — отчиталась о прибылях и убытках за минувший год.
Согласно представленным в финансовом отчете компании данным, по итогам финансового года, который у компании закончился 31 января 2018 года, BRP получила рекордную выручку в 4,49 миллиарда канадских долларов (на 8% больше, чем годом ранее).
Чистая прибыль компании за отчетный год достигла 274,5 миллиона канадских долларов — на 6,8%, чем годом ранее.
При этом если продажи квадроциклов, мотовездеходов и другой продукции компании круглогодичного использовании подросли, то продажи сезонной продукции (снегоходов) несколько снизились.
В минувшем году рынок США оставался крупнейшим для продукции BRP. Для лучшего перераспределения ресурсов и удовлетворения нужд клиентов на главном рынке компания в минувшем году перенесла свой главный североамериканский офис продаж в Техас.
Также в прошлом году компания вышла на рынок трассовых мотовездеходов — представив модель Can-Am Maverik Trail.
"Я очень доволен нашими выдающимися годовыми результатами", — отметил президент и исполнительный директор BRP Жозе Буажоли. «Мы выполнили план по всему миру и хорошо показали себя на конкурентном рынке во всех областях нашего присутствия», — добавил он.
Годовые результаты за 2017-2018 финансовый год стали самыми сильными за всю историю BRP. Компания планирует сохранить динамику роста доходов и в будущем, 2018-2019 финансовом году.
Motonews.ru: последние новости
Владелец мотоцикла Harley-Davidson выиграл суд у АЗС Ducati завершила 2017 год на мажорной ноте Новый снегоход Yamaha Sidewinder L-TX 137 LE 2019
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»139
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»107
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию557
Обнаженка глазами робота35
Шнурова обвинили в домогательствах53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение