В Уфе с молотка за 600 тысяч рублей уйдет элитная иномарка

27 апреля в Уфе пройдут торги арестованного имущества должников. Судебные приставы выставили на аукцион три десятка автомобилей: от отечественных легковушек до элитных иномарок. Среди лотов на торгах окажутся: автомобиль «Лада 217230» LADA PRIORA, 2012 г. в. Начальная продажная цена: 220000 руб. Сумма задатка: 11000 руб. Шаг аукциона: 2200 руб. ; автомобиль «Лифан» 113300, 2013 г. в. Начальная продажная цена: 162000 руб. Сумма задатка: 8100 руб. Шаг аукциона: 1620 руб. ; автомобиль «Лада 217030» PRIORA, 2012 г. в. Начальная продажная цена: 381470 руб. Сумма задатка: 19073,50 руб. Шаг аукциона: 3815 руб. ; автомобиль «Богдан 2111», 2012 г. в. Начальная цена: 160000 руб. Сумма задатка: 8 000 руб. Шаг аукциона: 1600 руб. ; автомобиль Volkswagen Polo, 2013 г. в. Начальная цена: 296000 руб. Сумма задатка: 14800 руб. Шаг аукциона: 2960 руб. ; автомобиль «Хонда CR-V», 2008 г. в. Начальная цена: 560000 руб. Сумма задатка: 28000 руб. Шаг аукциона: 5600 руб. ; автомобиль «ЛИФАН» 214815, 2014 г. в. Начальная цена: 211773 руб. Сумма задатка: 10588,65 руб. Шаг аукциона 2117,70 руб. ; автомобиль «МАЗДа СХ-5», 2013 г. в. Начальная цена: 1140000 руб. Сумма задатка: 57000 руб. Шаг аукциона: 11400 руб. ; автомобиль Opel CORSA, 2012 г. в. Начальная цена: 435000 руб. Сумма задатка: 21750 руб. Шаг аукциона: 4 350 руб. ; автомобиль «Лада KS0Y5L Largus», 2013 г. в., Начальная цена: 271500 руб. Сумма задатка: 13575 руб. Шаг аукциона: 2715 руб. ; автомобиль Opel Astra, 2012 г. в. Начальная цена: 426400 руб. Сумма задатка: 21320 руб. Шаг аукциона: 4264 руб. ; автомобиль «Лада 219000 Гранта», 2012 г. в. Начальная цена: 206000, руб. Сумма задатка: 10300 руб. Шаг аукциона: 2060 руб. ; автомобиль «Рено Лагуна», 2010 г. в. Начальная цена: 190800 руб. Сумма задатка: 9540 руб. Шаг аукциона: 1908 руб. ; автомобиль ГаЗ 32212, автобус класса В, 2011 г. в., Начальная цена: 346131,87 руб. Сумма задатка: 17306,60 руб. Шаг аукциона: 3461,32 руб. ; автомобиль БМВ 525I, 2007 г. в. Начальная цена: 648000 руб. Сумма задатка: 32400 руб. Шаг аукциона: 6480 руб. ; автомобиль ВаЗ-111930 LADA KALINA, 2013 г. в. Начальная цена: 212000 руб. Сумма задатка: 10600 руб. Шаг аукциона: 2120 руб. ; автомобиль «Ниссан QASHQAI 2.0 SE+», 2008 г. в. Начальная цена: 216000 руб. Сумма задатка: 10 800 руб. Шаг аукциона: 2160 руб. ; автомобиль «МЕРСЕДЕС BENZ GL 350 CDI4», 2013 г. в. Начальная цена: 2524300 руб. Сумма задатка: 126215 руб. Шаг аукциона: 25243 руб. ; автомобиль «Тойота CAMRY», 2007 г. в., Начальная цена: 450000 руб. Сумма задатка: 22500 руб. Шаг аукциона: 4500 руб. ; автомобиль «ШЕВРОЛЕ CRUZE», 2010 г. в. Начальная цена: 451000 руб. Сумма задатка: 22 550 руб. Шаг аукциона: 4510 руб. ; автомобиль «ДЖИП WRANGLER», 2012 г. в. Начальная цена: 1103835 руб. Сумма задатка: 55191,75 руб. Шаг аукциона: 11038,35 руб. ; автомобиль GELLY MK CROSS, 2013 г. в. Начальная цена: 232500 руб. Сумма задатка: 11625 руб. Шаг аукциона: 2325 руб. ; автомобиль «Лада 219270 KALINA», 2013 г. в. Начальная цена: 276300 руб. Сумма задатка: 13815 руб. Шаг аукциона: 2763 руб. ; автомобиль «ХУНДаЙ VERNA» 1.4 GL, 2007 г. в. Начальная цена: 230000 руб. Сумма задатка: 11500 руб. Шаг аукциона: 2300 руб. ; автомобиль «Лада LARGUS», 2014 г. в. Начальная цена: 153 497 руб. Сумма задатка: 7674,85 руб. Шаг аукциона: 1535 руб. ; автомобиль «Опель Корса», 2008 г. в. Начальная цена: 266250 руб. Сумма задатка: 13312,50 руб. Шаг аукциона: 2662,50 руб. ; автомобиль LADA Priora 217030, 2013 г. в. Начальная цена: 250000 руб. Сумма задатка: 12500 руб. Шаг аукциона: 2500 руб. ; автомобиль «Богдан-2312», 2012 г. в. Начальная цена: 323000 руб. Сумма задатка: 16150 руб. Шаг аукциона: 3230 руб. ; автомобиль ГаЗ 2834NF, 2008 г. в., Начальная цена: 223500 руб. Сумма задатка: 11175 руб. Шаг аукциона: 2235 руб. ; автомобиль OPEL ZAFIRA, 2006 г. в., Начальная цена: 360000 руб. Сумма задатка: 18000 руб. Шаг аукциона: 3600 руб. ; автомобиль OPEL ANTARA, 2007 г. в. Начальная цена: 540360 руб. Сумма задатка: 27018 руб. Шаг аукциона: 5403,60 руб. Участниками аукциона могут стать все желающие. Дополнительную информацию о лотах можно узнать на официальном сайте Росимущества или по номеру телефона: 8 (347) 250-3627. Торги пройдут в здании Управления службы судебных приставов по адресу: улица Цюрупы, 95, на третьем этаже в зале заседаний.