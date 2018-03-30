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Донской: надо удвоить госфинансирование геологоразведки в России
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Донской: надо удвоить госфинансирование геологоразведки в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что государство направит на развитие геологоразведки (ГРР) в 2018 году более 20 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд руб, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований", — сказал Донской.
Он также добавил, что в текущем году будут продолжены геологоразведочные работы в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
Ранее Донской сообщил о росте затрат российских компаний на геологоразведку.
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