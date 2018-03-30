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ВТБ расширяет возможности e-commerce, внедряя технологию «Экспорт-менеджер»
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ВТБ расширяет возможности e-commerce, внедряя технологию «Экспорт-менеджер» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Благодаря запуску технологии «Экспорт-менеджер» на платформе реализована онлайн — интеграция с eBay, Amazon, AliExpress, Alibaba, и пользователи Бизнес-Коннект уже сейчас могут продавать свои товары по всему миру, находить новых клиентов, увеличивая свою узнаваемость на международном рынке.
«Экспорт-менеджер» — уникальная технология банка ВТБ, благодаря которой клиенты могут быстро и просто начать взаимодействовать с огромной аудиторией, которая также заинтересована в поиске новых оригинальных товаров. Пользователю платформы достаточно просто авторизоваться на сайте www.vtbconnect.ru и в режиме одного окна централизованно разместить свои товары на всех доступных маркетплейсах. Проверенные партнеры помогут в организации платежей и логистики, а также, при необходимости, с обучением.
«Учитывая, что общая аудитория маркетплейсов — более 800 млн покупателей, а экспорт несырьевых товаров является актуальной потребностью, мы разработали технологию «Экспорт-менеджер», позволяющую бизнес-клиентам быстро и просто выходить на крупнейшие международные маркетплейсы и продавать свои товары по всему миру», — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.
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