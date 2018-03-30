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Стюардесс избавят от юбок
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Стюардесс избавят от юбок впервые за 72 года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Руководство флагманских авиалиний Гонконга Cathay Pacific впервые за 72 года позволило стюардессам работать в брюках, сообщает Independent.
С момента основания авиакомпании в 1946 году официальная униформа бортпроводниц Cathay Pacific состояла из белой блузки с логотипом Cathay Pacific, красной юбки с двумя разрезами, плотных черных чулков и черных туфель на каблуках. По желанию можно было дополнить костюм красным пиджаком.
Несмотря на многочисленные петиции сотрудниц об отмене этого правила, юбка была обязательным элементом дресс-кода бортпроводниц.
Однако участницы ассоциации бортпроводников, наконец, отвоевали свое право заменить юбку брюками.
«Мы благодарим компанию за предоставление нам права выбора униформы. Теперь она не только обеспечит нам комфортную работу, но и защитит нас», — прокомментировала председатель ассоциации Паулин Мак.
Впервые женщины попросили внести изменения в униформу в 2014 году, обосновывая это тем, что короткая одежда провоцирует домогательства со стороны пассажиров.
Униформу для стюардесс Cathay Pacific, созданную модельером Эдди Лау (Eddie Lau), презентовали в 2011 году. Тогда представители авиакомпании назвали ее модной, стильной и элегантной и сообщили, что именно такие костюмы являются «символом современной авиакомпании, уважаемой во всем мире».
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