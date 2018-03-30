Господдержка АПК Крыма возрастет в 1,6 раза

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». В 2018 г. господдержка агропромышленного комплекса Крыма вырастет до 3,6 млрд руб. с 2,2 млрд руб. в 2017 г., заявил глава республики Крым Сергей Аксенов , выступая с докладом о результатах деятельности совета министров РК в 2017 г.

Крым.

Деньги из бюджета направят на поддержку садоводства, виноградарства, молочного и племенного животноводства, рыбоводства и мелиорации. В АПК Крыма с 2015 г. реализуется 64 инвестиционных проекта на 42 млрд руб., в прошлом году объем инвестиций превысил 3 млрд руб. Кроме того, в рамках республиканской государственной программы реализуются мероприятия по развитию малых форм хозяйствования. В 2017 г. на эти цели было выделено более 300 млн руб. Грантовую поддержку получили 150 фермеров, а также два потребительских кооператива. По словам Сергея Аксёнова, в 2018 г. на эти цели будет выделено около 500 млн руб., в том числе 150 млн — на развитие кооперации. В последние три года крымские аграрии собирают рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. Так, 2017 г. валовой сбор составил почти 1,7 млн тонн, что на 20% больше, чем в прошлом году, отметил глава Крыма. В 2018 г. планируется посадка почти 900 гектаров садов, более тысячи гектаров новых виноградников. За последние 3 года сельскохозяйственными предприятиями республики приобретено 1,650 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 220 единиц на 1 млрд руб. — в 2017 г. Растут площади орошаемых земель. На сегодняшний день орошается уже 14 тыс. гектаров, также за счет увеличения господдержки мелиорации будет предоставлена возможность ввести ещё 3,500 тыс. гектаров орошаемых земель. За 2017 г. введены в эксплуатацию мощности по хранению сельскохозяйственной продукции на 7060 тонн, а в 2018 г. запланирован ввод овоще— и плодохранилищ почти на 18 тыс. тонн.