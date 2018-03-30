Ещё
Минфин может увеличить объем чистых заимствований до уровня прошлого года, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин может увеличить объем чистых заимствований до уровня прошлого года, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Наиболее важным моментом, который мы хотели бы выделить, стало заявление министерства, что рассматривается возможность увеличить в текущем году объем заимствований в рамках нового бюджетного правила.
Как известно, новое бюджетное правило предполагает изменение подхода не только к валютным операциям Минфина, но и к объему заимствований в рамках предотвращения чрезмерного использования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета в случае отклонения цен на нефть от прогноза. Правило подразумевает, что объем заимствований увеличивается, если нефтегазовые доходы, формирующиеся при базовой цене на нефть и прогнозном курсе рубля, оказываются выше, чем доходы, полученные при базовой цене на нефть и фактическом курсе рубля. Иными словами, при более сильном, чем заложено в бюджете, рубле ведомство может частично восполнить отток нефтегазовых бюджетных средств за счет займов на рынке. Напомним, что в 2018 г. бюджетом предусмотрены нефтегазовые доходы в размере 5,480 млрд руб. при среднегодовой цене на нефть Urals, равной 43,8 долл. /барр., и среднегодовом курсе рубля 64,7 руб. /долл.
Минфин не исключает, что объем чистых заимствований по итогам 2018 г. может быть увеличен до уровня 2017 г. (1,1 трлн руб.), то есть примерно на 300 млрд руб. Впрочем, мы не удивлены планами по увеличению заимствований в рамках нового бюджетного правила: как мы писали в нашей стратегии, опубликованной в конце 2017 г., наш расчет показал, что в рамках использования бюджетного правила при базовой цене на нефть и прогнозируемом нами курсе рубля (58 руб. /долл.) объем чистых заимствований должен быть увеличен на 500 млрд руб. до 1,3 трлн руб., что даже несколько выше представленной вчера Минфином цифры. Впрочем, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры мы не исключаем, что рынок сможет в текущем году абсорбировать чистый объем привлечений и на уровне 1,3 трлн руб.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" AB InBev и Efes закрыли сделку по объединению подразделений в России и на Украине Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO‍
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»106
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»81
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию546
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек115
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ336
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
03:15
Сафронов боится повторить судьбу Дали
Шоу-бизнес
03:16
Звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство
Шоу-бизнес
01:00
Началось строительство станции «Воронцовская»
Новости Москвы
00:29
Собянин одобрил проект школы на Дмитровском шоссе
Новости Москвы
01:25
Москвичи поколения X решили судьбу метро
Новости Москвы Социология
02:35
Москвичей предупредили о резком похолодании
Общество Новости Москвы
03:52
Синоптики сообщили о погоде в пятницу
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение