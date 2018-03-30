Минприроды предлагает вдвое увеличить госфинансирование геологоразведки

"Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд рублей, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований", — сказал Донской.

Он добавил, что, тем не менее, министерство ставит перед собой задачу достигнуть как минимум простого воспроизводства ключевых видов полезных ископаемых.

Министр отметил, что 2018 году будут продолжены геологоразведочные работы в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», согласно которой в приоритет выделены территории Восточной Сибири, Северо-Кавказского федерального округа, Забайкальского края , Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.