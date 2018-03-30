Ещё
Минприроды предлагает вдвое увеличить госфинансирование геологоразведки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минприроды предлагает вдвое увеличить госфинансирование геологоразведки 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в 2018 году составит 20 млрд рублей, сообщил в ходе итоговой коллегии Минприроды глава ведомства Сергей Донской.
"Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд рублей, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований", — сказал Донской.
Он добавил, что, тем не менее, министерство ставит перед собой задачу достигнуть как минимум простого воспроизводства ключевых видов полезных ископаемых.
Министр отметил, что 2018 году будут продолжены геологоразведочные работы в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», согласно которой в приоритет выделены территории Восточной Сибири, Северо-Кавказского федерального округа, Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
В четверг глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что объем доходов от разовых платежей за пользование недрами в 2017 году превысил 35 млрд рублей при бюджетных затратах в 18 млрд рублей. В свою очередь, Донской ранее говорил, что российские компании инвестировали в 2017 году в геологоразведочные работы по углеводородам 314 млрд рублей. В течение прошлого года было открыто 75 месторождений.
ТАСС: последние новости
"Нафтогаз": сумма пени за неуплату "Газпромом" долга по решению суда достигла $20 млн "Газпром" отразит в отчете за 2017 год выплаты "Нафтогазу", но все равно покажет прибыль AB InBev и Efes завершили объединение бизнеса в России и на Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»112
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»87
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию550
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек116
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ336
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
03:15
Сафронов боится повторить судьбу Дали
Шоу-бизнес
03:16
Звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство
Шоу-бизнес
01:00
Началось строительство станции «Воронцовская»
Новости Москвы
00:29
Собянин одобрил проект школы на Дмитровском шоссе
Новости Москвы
01:25
Москвичи поколения X решили судьбу метро
Новости Москвы Социология
02:35
Москвичей предупредили о резком похолодании
Общество Новости Москвы
03:52
Синоптики сообщили о погоде в пятницу
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение