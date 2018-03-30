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Госфинансирование геологоразведки в 2018 году составит 20 млрд рублей
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Госфинансирование геологоразведки в 2018 году составит 20 млрд рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Финансирование геологоразведки за счёт средств госбюджета составит в 2018 году 20 млрд рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в ходе коллегии Минприроды.
«Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 миллиардов рублей», — сказал министр.
Он подчеркнул, что данный объём финансирования является недостаточным.
«Конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований», — сказал министр.
Донской отметил, что тем не менее Минприроды ставит перед собой задачу достигнуть как минимум простого воспроизводства ключевых видов полезных ископаемых.
По его словам, в 2018 году будут продолжены геологоразведочные работы в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на приоритетных территориях (Восточная Сибирь, Северо-Кавказский федеральный округ, Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ и Арктическая зона).
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