Госфинансирование геологоразведки в 2018 году составит 20 млрд рублей

Финансирование геологоразведки за счёт средств госбюджета составит в 2018 году 20 млрд рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в ходе коллегии Минприроды

«Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 миллиардов рублей», — сказал министр.

Он подчеркнул, что данный объём финансирования является недостаточным.

«Конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований», — сказал министр.

Донской отметил, что тем не менее Минприроды ставит перед собой задачу достигнуть как минимум простого воспроизводства ключевых видов полезных ископаемых.