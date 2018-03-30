Ещё
Власти Севастополя разработают план модернизации электросетей до 2022 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Севастополя разработают план модернизации электросетей до 2022 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Севастополя на заседании в пятницу приняло постановление о выделении 4,5 млн рублей из собственного резервного фонда на разработку в 2018 году схемы развития электроэнергетики до 2022 года.
"Схема перспективного развития электроэнергетики нашего города по сути — это генплан в электроэнергетике, то есть, что нужно сделать, чтобы обеспечить всех потребителей, в том числе перспективных, необходимым количеством электроэнергии, какие подстанции и сети нужно заменить или построить. Этот документ готовится порядка четырех-пяти месяцев, сейчас объявим тендер", — рассказал журналистам заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
Он отметил, что после того, как правительство города утвердит схему, документ станет основой для всех решений в области модернизации электроэнергетики города. По словам Базарова, прошли совещания с участием всех заинтересованных сторон, работающих в этой сфере в Севастополе, в том числе с Черноморским флотом и компанией «Севастопольэнерго». Также проработан вопрос о том, как согласуется схема развития электроэнергетики с проектом Entrgynet, который предусматривает строительство надежной и высокоэкономичной электросети на трех пилотных площадках города.
Базаров напомнил, что на первоначальную модернизацию устаревших электросетей Севастополя необходимо порядка 2 млрд рублей, которые планировала вложить компания «Россети» путем вхождения в уставный капитал «Севастопольэнерго», но этот проект, как сообщалось ранее, пока заморожен. Конечная стоимость модернизации электроэнергетики города может достигать, по словам Базарова, 7-9 млрд рублей. Источники финансирования пока не определены.
Ранее сообщалось, что компания «Россети» собирается вложить в модернизацию электросетей Севастополя 2 млрд рублей, однако фактически эти планы реализовать пока невозможно, так как «Россети» не смогли договориться с собственниками компании «Севастопольэнерго» о получении доли в уставном капитале последней.
ТАСС: последние новости
"Нафтогаз": сумма пени за неуплату "Газпромом" долга по решению суда достигла $20 млн "Газпром" отразит в отчете за 2017 год выплаты "Нафтогазу", но все равно покажет прибыль AB InBev и Efes завершили объединение бизнеса в России и на Украине
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»139
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»107
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию557
Обнаженка глазами робота35
Шнурова обвинили в домогательствах53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение