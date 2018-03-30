Крупные банки Китая сократили долю плохих долгов 

Шесть крупных китайских банков в прошлом году сократили соотношение неработающих кредитов к общему объему кредитов по сравнению с предыдущим годом, сообщает Bloomberg.
Это первое снижение с 2013 года, когда соответствующие данные стали доступны. В результате соотношение плохих долгов к общему объему ссуд достигло минимума с 2014 года. Это произошло на фоне кампании правительства по борьбе с рисками в финансовой системе.
Среди этих шести банков — Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China Ltd., Bank Of China Ltd., Postal Savings Bank of China Co. и Bank of Communications Co.
Их совокупная доля неработающих кредитов сократилась до 1,5% с 1,7% в 2016 году.
На фоне укрепления китайской экономики улучшается способность заемщиков погашать свои долги. Между тем, правительство борется с рисками в финансовой системе путем ужесточения регулирования.
Впрочем, как отмечает Bloomberg, аналитики сомневаются в официальных данных, предполагая, что они преуменьшают истинные масштабы проблемных кредитов в китайских банках.
В последнее десятилетие малые и средние банки активно наращивали прибыль за счет агрессивного кредитования через каналы теневого банкинга. Однако теперь крупные банки выигрывают от ограничений, которые ввели регуляторы для борьбы с финансовыми рисками.
Как сообщали "Вести. Экономика", Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC), Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) и China Construction Bank Corp (CCB) сообщили о совокупной чистой прибыли в размере 724 млрд юаней ($115,3 млрд), что на 4,1% больше, чем в 2016 году.
Для всех троих кредиторов это максимальный годовой рост прибыли с 2015 года.
ICBC сообщил, что коэффициент просроченных кредитов составил 1,55% против 1,62% годом ранее.
Коэффициент просроченных кредитов у AgBank сократился с 2,37% до 1,81%, у CCB — с 1,52% до 1,49%.