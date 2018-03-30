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РЖД обсудит систему вознаграждения правления и гендиректора
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РЖД обсудит систему вознаграждения правления и гендиректора 

Ведомости 1 час назад
Совет директоров «Российских железных дорог» обсудит изменения системы вознаграждения членов правления и KPI для гендиректора компании, говорится в сообщении железнодорожной монополии.
Вопросы «о внесении изменений в положение о системе вознаграждения членов правления» РЖД, а также «об утверждении перечня ключевых показателей эффективности», которые учитываются при расчете квартальной премии гендиректора — председателя правления, будут рассмотрены на заседании 30 марта.
Подробности того, как предлагается пересмотреть принципы вознаграждения правления и какие KPI предусматриваются для руководителя компании, не уточняются.
В 2017 г. РЖД уменьшило выплаты правлению в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,27 млрд руб., существенно сократив премии. На зарплаты руководству железнодорожного госперевозчика было выделено 717 млн руб., на премии — 552 млн руб.
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