РЖД обсудит систему вознаграждения правления и гендиректора

Совет директоров « Российских железных дорог » обсудит изменения системы вознаграждения членов правления и KPI для гендиректора компании, говорится в сообщении железнодорожной монополии.

Вопросы «о внесении изменений в положение о системе вознаграждения членов правления» РЖД, а также «об утверждении перечня ключевых показателей эффективности», которые учитываются при расчете квартальной премии гендиректора — председателя правления, будут рассмотрены на заседании 30 марта.

Подробности того, как предлагается пересмотреть принципы вознаграждения правления и какие KPI предусматриваются для руководителя компании, не уточняются.

В 2017 г. РЖД уменьшило выплаты правлению в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,27 млрд руб., существенно сократив премии. На зарплаты руководству железнодорожного госперевозчика было выделено 717 млн руб., на премии — 552 млн руб.