Исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа» назначен бывший топ-менеджер Michelin

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил Алексея Боброва в должности исполнительного вице-президента компании. Он начнет работу на автозаводе 2 апреля 2018 года, сообщила компания.

Штефан Мауэрер , занимавший позицию исполнительного вице-президента по финансам с 2015 года, принял решение продолжить свою карьеру вне периметра группы АвтоВАЗа. В период передачи полномочий до 1 мая 2018 года Мауэрер будет работать в должности старшего советника президента АвтоВАЗа.

Бобров работал в компаниях Ernst & Young, Lafarge, Michelin Group и Euromaster. С января 2017 года он работал главным финансовым директором в компании Euromaster («дочка» Michelin), которая управляет сетью из более 2 тыс. шинных и технических центров в 17 странах Европы.