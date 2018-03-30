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Исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа» назначен бывший топ-менеджер Michelin
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Исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа» назначен бывший топ-менеджер Michelin 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: 63.ru
Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил Алексея Боброва в должности исполнительного вице-президента компании. Он начнет работу на автозаводе 2 апреля 2018 года, сообщила компания.
Штефан Мауэрер, занимавший позицию исполнительного вице-президента по финансам с 2015 года, принял решение продолжить свою карьеру вне периметра группы АвтоВАЗа. В период передачи полномочий до 1 мая 2018 года Мауэрер будет работать в должности старшего советника президента АвтоВАЗа.
Бобров работал в компаниях Ernst & Young, Lafarge, Michelin Group и Euromaster. С января 2017 года он работал главным финансовым директором в компании Euromaster («дочка» Michelin), которая управляет сетью из более 2 тыс. шинных и технических центров в 17 странах Европы.
«Алексей Бобров, имеющий большой опыт в стратегической и оперативной работе, будет одним из ключевых участников реализации среднесрочного плана развития компании и обеспечит дальнейшее улучшение ее финансовых показателей. Все наши команды окажут ему в этом полную поддержку», — сказал президента «АвтоВАЗа» Николя Мор, комментируя назначения Боброва на новую должность на заводе.
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