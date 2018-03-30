Ещё
Изменения техсхемы «Сахалина-1» для роста добычи будут согласовывать еще месяц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изменения техсхемы «Сахалина-1» для роста добычи будут согласовывать еще месяц 

Прайм 55 минут назад
Эксперты высказали ряд замечаний по изменениям в технологическую схему разработки СРП-проекта «Сахалин-1», которые предусматривают увеличение добычи нефти, на окончательное согласование потребуется еще месяц, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
В январе сообщалось, что Госкомиссия по запасам полезных ископаемых рассмотрит вопрос о возможных изменениях технологической схемы «Сахалина-1» до конца марта. Ранее, в декабре, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов говорил, что ведомства рассматривают запрос на изменение технологической схемы для увеличения добычи нефти на проекте.
"Эксперты дали замечания, и на эти замечания компания ещё не ответила… Вопросы (экспертов — ред.) пока не критичны, но требуют времени, чтобы на них дали ответ", — сказал Донской.
На окончательное согласование доработанной технологической схемы понадобится ещё месяц, отметил он.
Агентство Рейтер в ноябре минувшего года со ссылкой на источник сообщало, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» может вырасти примерно на четверть, до 250-260 тысяч баррелей в сутки.
Оператором шельфового проекта «Сахалин-1», реализующегося на условиях СРП, является структура ExxonMobil — «Эксон Нефтегаз Лимитед» с долей 30%. Другие участники проекта — японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Проект включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" AB InBev и Efes закрыли сделку по объединению подразделений в России и на Украине Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO‍
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»74
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек107
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию544
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ334
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»49
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
00:23
Москвичи смогут подарить библиотекам старые книги
Новости Москвы
03:36
Москве рекомендуют ввести единый тариф для МЦД
Новости Москвы
00:29
Ряд катков продлит работу
Новости Москвы Общество
00:27
Движение транспорта ограничат
Новости Москвы
00:35
Определена судьба найденного в Москве львенка
Новости Москвы
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
01:04
Шнурова обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение