Изменения техсхемы «Сахалина-1» для роста добычи будут согласовывать еще месяц

Эксперты высказали ряд замечаний по изменениям в технологическую схему разработки СРП-проекта «Сахалин-1», которые предусматривают увеличение добычи нефти, на окончательное согласование потребуется еще месяц, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской

В январе сообщалось, что Госкомиссия по запасам полезных ископаемых рассмотрит вопрос о возможных изменениях технологической схемы «Сахалина-1» до конца марта. Ранее, в декабре, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов говорил, что ведомства рассматривают запрос на изменение технологической схемы для увеличения добычи нефти на проекте.

"Эксперты дали замечания, и на эти замечания компания ещё не ответила… Вопросы (экспертов — ред.) пока не критичны, но требуют времени, чтобы на них дали ответ", — сказал Донской.

На окончательное согласование доработанной технологической схемы понадобится ещё месяц, отметил он.

Агентство Рейтер в ноябре минувшего года со ссылкой на источник сообщало, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» может вырасти примерно на четверть, до 250-260 тысяч баррелей в сутки.