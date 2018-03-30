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На ХМАО и ЯНАО приходится больше 70% инвестиций в Уральском федеральном округе
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На ХМАО и ЯНАО приходится больше 70% инвестиций в Уральском федеральном округе 

ТАСС 23 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Более 70% инвестиций в Уральском федеральном округе (УрФО) приходится на Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских на совещании в Екатеринбурге с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки.
"По итогам 2017 года УрФО занял второе место в РФ по объему инвестиций, которые превысили 2,8 трлн рублей. Основными локомотивами роста стали северные регионы: Ямал и Югра, на долю которых приходит более 70% всех инвестиций", — сказал он.
По словам Холманских, больше всего бизнесменов в УрФО волнует вопрос предоставления земельных участков, аренды государственного и муниципального имущества, а также задержки оплаты госзаказчикми оказанных услуг и поставленных товаров.
Ранее ТАСС сообщал, что показатель инвестиций в основной капитал в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) вырастет на 2% в 2018 году и составит почти 900 млрд рублей. По словам губернатора региона, в 2017 году округ привлек инвестиций в основной капитал на 876,9 млрд рублей. В 2016 году этот показатель был 804,1 млрд рублей, рост составил более 9%. по ее словам, основным направлением инвестиций остается добыча углеводородов.
В ЯНАО реализуются 30 приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму более 2,8 трлн рублей, инвестиции в основной капитал достигают одного триллиона рублей.
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