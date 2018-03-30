Компания «Эксперт-Лизинг» запустила программу «Экспресс Авто»

Компания «Эксперт-Лизинг» ввела в действие программу «Экспресс Авто» c применением технологии, позволяющей принять предварительное решение о лизинговой сделке в течение часа. Об этом сообщили в пятницу в финорганизации.

По программе «Экспресс Авто» юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг легковой и коммерческий транспорт. Решение о финансировании принимается на основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах компании-клиента. На первом этапе не требуется заполнения анкет и заявок.