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Алекперов: «Лукойл» пока не рассматривает Сирию как страну для инвестиций
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Алекперов: «Лукойл» пока не рассматривает Сирию как страну для инвестиций 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Лукойл", крупнейшая частная нефтяная компания в РФ, не рассматривает в ближайшие годы Сирию как страну для своих инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости президент и совладелец компании Вагит Алекперов.
"Мы в ближайшие годы не рассматриваем Сирию как страну для инвестиций", — ответил он на вопрос, планирует ли «Лукойл» привлечь своих специалистов к строительству и восстановлению нефтегазовых объектов в Сирии.
В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии.
В феврале глава министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил, что нефтегазовые компании РФ рассматривают возможность проведения геологоразведки (ГРР) в Сирии и восстановления существующих месторождений.
Полностью текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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