Ещё
Суд признал банкротом уральского предпринимателя Кирилла Шлаена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд признал банкротом уральского предпринимателя Кирилла Шлаена 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом уральского предпринимателя Кирилла Шлаена, являющегося гендиректором группы компаний «Реста Менеджмент», в которую входят более десяти ресторанов в Екатеринбурге.
«Прекратить реструктуризацию долгов гражданина Шлаена Кирилла Борисовича. Признать Шлаена К. Б. несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Шлаена К. Б. реализацию имущества гражданина сроком на шесть месяцев, то есть до 19 сентября 2018 года», — говорится в решении суда.
Портал «Моменты» уточняет, что в группу компаний «Реста Менеджмент» входят 12 ресторанов, среди них James и Rosy Jane. В апреле 2017 года с заявлением о банкротстве Шлаена обратился житель Санкт-Петербурга Игорь Пономарев. Он требовал с ответчика 1,6 млн руб. Затем в реестр кредиторов был включен и Сбербанк, который предъявил сумму исковых требований почти в 400 млн руб.
Rambler News Service: последние новости
«Сургутнефтегаз» в 2017 году увеличил «финансовую подушку» на 162 млрд рублей «Транснефть» заплатила за 25% «Усть-Луга Ойл» 38,16 млрд рублей Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» вырос до $2,58 млрд
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов122
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ71
Вторая холодная война официально объявлена710
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт58
Россия усилила военную мощь в Сирии72
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение