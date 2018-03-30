Суд признал банкротом уральского предпринимателя Кирилла Шлаена

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом уральского предпринимателя Кирилла Шлаена, являющегося гендиректором группы компаний «Реста Менеджмент», в которую входят более десяти ресторанов в Екатеринбурге

«Прекратить реструктуризацию долгов гражданина Шлаена Кирилла Борисовича. Признать Шлаена К. Б. несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Шлаена К. Б. реализацию имущества гражданина сроком на шесть месяцев, то есть до 19 сентября 2018 года», — говорится в решении суда.