Суд признал банкротом уральского предпринимателя Кирилла Шлаена 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом уральского предпринимателя Кирилла Шлаена, являющегося гендиректором группы компаний «Реста Менеджмент», в которую входят более десяти ресторанов в Екатеринбурге.
«Прекратить реструктуризацию долгов гражданина Шлаена Кирилла Борисовича. Признать Шлаена К. Б. несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Шлаена К. Б. реализацию имущества гражданина сроком на шесть месяцев, то есть до 19 сентября 2018 года», — говорится в решении суда.
Портал «Моменты» уточняет, что в группу компаний «Реста Менеджмент» входят 12 ресторанов, среди них James и Rosy Jane. В апреле 2017 года с заявлением о банкротстве Шлаена обратился житель Санкт-Петербурга Игорь Пономарев. Он требовал с ответчика 1,6 млн руб. Затем в реестр кредиторов был включен и Сбербанк, который предъявил сумму исковых требований почти в 400 млн руб.