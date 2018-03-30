Аксенов: бюджета Крыма в 2017 году вырос вдвое в сравнении с украинским периодом

"Позитивные изменения в экономике обеспечили рост поступлений в консолидированный бюджет республики. Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет в 2017 году увеличился почти на четверть и составил 47 млрд рублей. Замечу, что при Украине размеры крымского бюджета в сопоставимых величинах были в два раза меньше. И это без учета федеральной помощи", — сказал Аксенов. Он связал рост доходов бюджета и в целом экономики Крыма «с реализацией крупных инфраструктурных проектов с большим объемом инвестиций, прежде всего бюджетных».

Глава региона также отметил, что расходы бюджета Крыма в 2017 году выросли на 23%, до 162 млрд рублей, из них наибольший объем средств — почти 74 млрд рублей — направлены на развитие экономики, а финансирование социальной сферы увеличилось почти на 8%, до 71 млрд рублей.

"В текущем году общий объем доходов бюджета составит более 167 млрд рублей. Из них почти 126 млрд рублей — это средства федерального бюджета, в том числе ФЦП, более 41 млрд рублей — собственные доходы бюджета республики", — сказал Аксенов.

Проблемные точки экономики

Аксенов назвал также проблемы в экономике Крыма, среди которых низкий уровень доходов крымчан, задолженность по зарплате и теневая занятость.

"Задолженность по заработной плате за минувший год сократилась почти на треть. Но величина этой задолженности все равно превышает 55 млн рублей. Межведомственная комиссия при совете министров принимает меры по сокращению задолженности", — сказал Аксенов.

По его словам, в прошлом году величина среднемесячной номинальной заработной платы в регионе увеличилась более чем на 6%, до 26 тыс. 312 рублей, а реальные денежные доходы населения выросли более чем на 13%.

"Крым занимает шестое место среди восьми субъектов Южного федерального округа по размеру среднемесячной зарплаты. По данному показателю мы опережаем только Адыгею Калмыкию . При этом зарплаты многих крымчан до среднего уровня не дотягивают", — отметил глава региона.

Он напомнил, что президент подписал указ, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 мая повысят до величины прожиточного минимума 11 тысяч 163 рубля. «Совет министров разработал комплекс мер по повышению зарплат тем категориям граждан, у которых она составляет менее 10 тыс. рублей. Только в бюджетной сфере это около 7 тыс. работников. Для повышения уровня доходов данной группы населения из федерального бюджета будет выделено более 190 млн рублей», — сказал Аксенов.

По его словам, важной задачей является и борьба с теневой занятостью. «Выявлено более 15 тыс. неоформленных работников. Работодатели заключили с ними трудовые договоры. Более 2 тыс. граждан оформили предпринимательство, а в бюджеты всех уровней поступило дополнительно более 60 млн рублей налогов», — отметил Аксенов.