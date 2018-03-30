В Крыму ввели новую систему контроля за федеральной целевой программой

"На сегодняшний день введена новая многоуровневая система контроля и управления ФЦП. Это позволит значительно повысить ответственность подрядчиков и эффективность использования средств", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

По его словам, в этом году на реализацию мероприятий ФЦП запланировано около 75 миллиардов рублей.

"Начнутся проектно-изыскательские работы по 43 новым объектам. Строительно-монтажные работы будут проводиться по 122 объектам. Планируется ввод в эксплуатацию 39 объектов", — подчеркнул Аксенов.