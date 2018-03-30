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Правительство поддержало законопроект об информировании граждан о пенсионных потерях
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Правительство поддержало законопроект об информировании граждан о пенсионных потерях 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект, который предусматривает информирование граждан о возможных финансовых потерях при досрочном переводе накопительной пенсии из одного пенсионного фонда в другой. Соответствующий документ размещен на портале кабмина в пятницу.
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что потери инвестиционного дохода россиян в связи с досрочным переводом накопительной пенсии из одного фонда в другой по результатам 2017 года оценивается более чем в 33 млрд рублей. Согласно действующему законодательству, при переводе накопительной пенсии из одного фонда в другой чаще одного раза в пять лет, граждане теряют инвестиционный доход.
Законопроект внесен в Госдуму членом Совета Федерации Николаем Журавлевым.
"Вносимыми в законодательство изменениями предусматривается информирование застрахованных лиц о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, а также порядок прекращения по инициативе застрахованного лица договора об обязательном пенсионном страховании до его вступления в силу. Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", — говорится в сообщении.
Законопроект разработан с целью внедрения комфортного для застрахованного лица механизма перехода из одного фонда в другой или в ПФР, в том числе досрочно, отмечается в сообщении.
Правительство считает целесообразным дополнить законопроект положениями, направленными на пресечение неправомерного удержания участниками финансового рынка клиентской базы, предусмотрев обязанность ПФР оставлять заявления застрахованных лиц о переходе к другому страховщику без рассмотрения, если в ПФР не поступило уведомление фонда о заключенном с данным застрахованным лицом договоре.
Информирование о потерях
Законопроектом предусматривается обязанность ПФР информировать застрахованных при их обращении о сумме инвестиционного дохода, не подлежащей передаче, в том числе по состоянию на дату подачи заявления о досрочном переходе к другому страховщику.
В настоящее время фонды представляют в ПФР информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц только в конце года.
"Законопроектом целесообразно предусмотреть иные сроки представления фондом соответствующей информации в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также порядок формирования и поддержания фондом в актуальном состоянии информации об инвестиционном доходе, не подлежащем передаче, либо об убытках, учитываемых при смене страховщика", — считают в правительстве.
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