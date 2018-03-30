Переговоры по либерализации работ в Арктике не ведутся, заявил Алекперов

"Обсуждение вообще не идет. Нам интересны все перспективные регионы. Арктический шельф — это перспективный регион для углеводородов. Он требует изучения, в этом процессе нам, конечно же, интересно участвовать", — ответил Алекперов на соответствующий вопрос.

"Газпрому". На вопрос интересно ли компании участвовать в изучении шельфа даже с учетом технических ограничений, которые сложились из-за санкций, Алекперов ответил: «Вопрос изучения не означает нарушения санкционного режима. Но, к сожалению, закон, который действует, ограничивает наши возможности. Поэтому переговоры сегодня никакие не ведутся. И те блоки, которые были нам интересны, уже переданы правительством »Роснефти"

Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные «Роснефть» и «Газпром».

Полностью текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.