Ещё
Переговоры по либерализации работ в Арктике не ведутся, заявил Алекперов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переговоры по либерализации работ в Арктике не ведутся, заявил Алекперов 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Переговоры по либерализации работ нефтегазовых компаний на Арктическом шельфе не ведутся, сообщил в интервью РИА Новости глава крупнейшей в РФ частной нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
"Обсуждение вообще не идет. Нам интересны все перспективные регионы. Арктический шельф — это перспективный регион для углеводородов. Он требует изучения, в этом процессе нам, конечно же, интересно участвовать", — ответил Алекперов на соответствующий вопрос.
На вопрос интересно ли компании участвовать в изучении шельфа даже с учетом технических ограничений, которые сложились из-за санкций, Алекперов ответил: «Вопрос изучения не означает нарушения санкционного режима. Но, к сожалению, закон, который действует, ограничивает наши возможности. Поэтому переговоры сегодня никакие не ведутся. И те блоки, которые были нам интересны, уже переданы правительством »Роснефти" и "Газпрому".
Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные «Роснефть» и «Газпром».
Полностью текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.
РИА Новости: последние новости
На Украине обвинили "Газпром" в неуплате долга "Нафтогаз" назвал работников "Газпрома" котиками В "Нафтогазе" рассказали, сколько газа находится в украинских хранилищах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию552
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек102
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ325
Тело Мавроди оказалось никому не нужно90
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом104
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение