«Газпром» прирастил запасы газа на Ленинградском месторождении на 670 млрд кубов

"Газпром" прирастил запасы Ленинградского месторождения в Карском море на 670 миллиардов кубометров газа по категории C1, подает заявку в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) для постановки запасов на государственный баланс, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской

"На этой неделе «Газпром» сообщил о приросте запасов газа на Ленинградском месторождении на 670 миллиардов кубометров по категории C1", — сказал Донской.

"Будут подаваться", — отметил он.