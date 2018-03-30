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«Газпром» прирастил запасы газа на Ленинградском месторождении на 670 млрд кубов
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«Газпром» прирастил запасы газа на Ленинградском месторождении на 670 млрд кубов 

Прайм 53 минуты назад
"Газпром" прирастил запасы Ленинградского месторождения в Карском море на 670 миллиардов кубометров газа по категории C1, подает заявку в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) для постановки запасов на государственный баланс, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
"На этой неделе «Газпром» сообщил о приросте запасов газа на Ленинградском месторождении на 670 миллиардов кубометров по категории C1", — сказал Донской.
"Будут подаваться", — отметил он.
Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в юго-западной части Карского моря Ямало-Ненецкого автономного округа.
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