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Денежный рынок: депозиты банков в ЦБ за неделю сократились на 1,5 трлн руб, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Денежный рынок: депозиты банков в ЦБ за неделю сократились на 1,5 трлн руб, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
Открывшись на отметке 6,1%, к середине дня она опустилась ниже 5,5%. Однако затем спрос усилился, и ставка пошла вверх, в итоге превысив уровень ключевой ставки Банка России (последнее значение составило 7,39%). Тем не менее средневзвешенная ставка по итогам дня снизилась (6,06%, −22 бп). Снижение ставок овернайт в сочетании с укреплением рубля способствовало и снижению более длинных ставок. Так, кривая NDF сместилась вниз на 2–4 бп, ставки кросс-валютных свопов опустились на 3–6 бп. Ставки процентного свопа несильно изменились по итогам дня, снизившись всего на 1–3 бп. В рублевом сегменте рынка короткие ставки репо выросли в среднем на 10 бп.
Из-за уплаты налогов на этой неделе банковская система лишилась примерно 1,0 трлн руб. ликвидности. В результате остатки средств на корсчетах резко сократились, упав ниже комфортного уровня в 2,0 трлн руб., что заставило банки начать активно переводить средства с депозитов в ЦБ. По сравнению с прошлой неделей объем депозитов сократился с 3,3–3,6 трлн руб. до 2,1 трлн руб., что является самым низким уровнем с начала января. Между тем на вчерашнем аукционе Федеральное казначейство разместило на банковских депозитах 500 млн долл. (весь предложенный лимит) сроком на 12 дней; минимальная ставка была установлена на уровне 1,4%.
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