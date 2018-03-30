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Х5 продемонстрировал сильные результаты по итогам 2017 года, но вполне ожидаемые рынком, — Аналитики Промсвязьбанка
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Х5 продемонстрировал сильные результаты по итогам 2017 года, но вполне ожидаемые рынком, — Аналитики Промсвязьбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
EBITDA увеличилась на 19,6%, до 23,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,6% против 6,8% годом ранее. Выручка Х5 в октябре-декабре увеличилась на 23%, до 361,705 млрд рублей. По итогам 2017 года чистая прибыль ритейлера повысилась на 40,8%, до 31,394 млрд рублей.
Х5 продемонстрировал сильные результаты по итогам 2017 года, но вполне ожидаемые рынком. Сюрпризом для инвесторов стало заявление о готовности выплатить дивиденды в размере 69% от чистой прибыли или 21,6 млрд руб. Это дает доходность по акциям в 4,1%, что немного, но для компании, которую инвесторы рассматривают как историю роста, уровень хороший. Х5 дал оценку продаж по итогам 1 кв. 2018 года, рост на 20%. Однако сопоставимые продажи увеличились всего на 0,5%, т.е. динамика выручки обеспечивается в основном новыми открытиями.
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