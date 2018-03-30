Крупнейший в России производитель сигарет продал фабрику в Москве

Табачная компания Japan Tobacco International (JTI) продала фабрики «Лиггетт-Дукат» на Каширском шоссе на юге Москвы , сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы российского офиса компании и компании Knight Frank, выступавшей консультантом сделки.

Из имеющейся у РБК выписки из Единого государственного реестра недвижимости следует, что с 20 марта 2018 г. стало ООО «РусЭко». Сотрудник «РусЭко», телефон которого указан в базе СПАРК, отказался от комментариев, предложив журналистам перезвонить на следующей неделе.

По мнению директора по складской и индустриальной недвижимости ILM Александра Перфильева , продавец вполне мог получить около 1 млрд руб. В конце 2016 г. Knight Frank оценивала стоимость продаваемого актива в 1,2 млрд руб.

C 2015 г. Japan Tobacco начала сокращать производство на «Лиггетт-Дукате». В августе 2016 г. компания полностью заморозила производство на этой фабрике. Такой шаг компания объясняла заметным сокращением российского табачного рынка в результате роста акцизов и цен на сигареты.