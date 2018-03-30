Почта России объявляет о старте подписной кампании на второе полугодие 2018 года

С 1 апреля до конца июня во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года.

В период основной подписной кампании на второе полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий — как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены. Тарифы на подписку на первое полугодие 2018 года также не повышались.

«Почта России не только не повышает тарифы на доставку периодической печати, но и направляет 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки в 2018 году. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписки, в ходе которой будут предоставлены дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России , скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований.

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.