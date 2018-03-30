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Долги в 17 млрд рублей погасили перед бизнесом в ДВФО, СФО и УФО
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Долги в 17 млрд рублей погасили перед бизнесом в ДВФО, СФО и УФО 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Задолженность перед предпринимателями в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах за 2,5 года погашена в размере 17 млрд рублей после вмешательства органов прокуратуры. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Екатеринбурге по вопросам защиты прав инвесторов.
"Продолжают иметь место факты неисполнения заказчиками обязательств… В результате принятых прокурорами мер реагирования за последние 2,5 года в федеральных округах [ДВФО, СФО и УФО] погашена задолженность перед предпринимателями в размере 17 млрд рублей", — сказал Чайка.
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