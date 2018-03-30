Долги в 17 млрд рублей погасили перед бизнесом в ДВФО, СФО и УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 марта. / ТАСС /. Задолженность перед предпринимателями в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах за 2,5 года погашена в размере 17 млрд рублей после вмешательства органов прокуратуры . Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Екатеринбурге по вопросам защиты прав инвесторов.

"Продолжают иметь место факты неисполнения заказчиками обязательств… В результате принятых прокурорами мер реагирования за последние 2,5 года в федеральных округах [ДВФО, СФО и УФО] погашена задолженность перед предпринимателями в размере 17 млрд рублей", — сказал Чайка.