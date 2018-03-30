Ломбардов становится меньше

Банк России , расчищающий рынок ломбардов не первый год, впервые добился роста числа реально действующих компаний при сокращении общего количества зарегистрированных в реестре.

О том, что при снижении количества ломбардов в реестре ЦБ доля действующих игроков увеличивается, свидетельствуют данные Банка России. С начала 2017 года по 28 марта количество ломбардов в реестре ЦБ сократилось с 7,41 тыс. штук до 5,53 тыс. штук, пишет "Коммерсант" . В то же время число игроков, ведущих реальную деятельность (регулярно сдающих отчетность в ЦБ), впервые выросло с 3,89 до 4,08 тыс. В результате их доля в общем числе достигла на конец марта 73,7%, против 68,5% на конец прошлого года. В прошлом году число действующих ломбардов сокращалось вслед за зарегистрированными в реестре.

Как пояснили «Ъ» в ЦБ, количество ломбардов снижается вследствие работы Банка России по выводу с рынка недобросовестных и неработающих компаний, а также ввиду смены деятельности организаций. По данным ЦБ, выросла доля игроков, ведущих реальную деятельность, при этом портфель займов по итогам 3-х кварталов 2017 года (более поздние данные недоступны), несмотря на расчистку рынка, фактически не изменился и составил 34,8 млрд руб.

Однако участники рынка позитивной статистику ЦБ не считают. По словам председателя Ассоциации развития ломбардов Сергея Соковникова, при значительном росте объемов ссудного портфеля банковского и микрофинансового рынков, в прошлом году количество договоров займов у ломбардов сократилось примерно на 2%, сумма выдачи на 1%. «Это свидетельствует об уходе значительного количества компаний в серую зону, — говорит он. — Регулятором создаются такие условия, что оказывается выгоднее перепрофилировать бизнес, нежели работать под надзорам ЦБ». Чаще всего ломбарды принимают решение переквалифицироваться в комиссионный магазин, так как это позволяет им вести деятельность, практически не меняя ее формат.

ЦБ пытается бороться с серым рынком, однако пока не слишком успешно. «Удалось оштрафовать единицы таких компаний, при этом штраф составляет около 50 тыс. руб., — говорит С. Соковников. — Администрирование деятельности, которое необходимо для соблюдения требований, ЦБ требует затрат от 50 тыс. в месяц и более». При этом грядущие регуляторные ужесточения спровоцируют уход в тень еще большего количества игроков.

"Обсуждаемые изменения в ФЗ о ломбардах вводят для ломбардов порядок включения и исключения из реестра, осложнят жизнь ломбардам значительным объемом документации, требуемой ЦБ", — заключает эксперт. По его оценке, при принятии документа в текущем виде с рынка уйдут 30-40% ломбардов, падение объемов выдачи займов может составить более 10%.