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Почта Банк понизил ставки по вкладам 

Банки.ру 16 минут назад
Почта Банк с 30 марта снизил ставки по вкладам.
«Накопительный» (от 5 тыс. рублей) открывается под 6,3—6,4% годовых (ранее — под 6,8—6,9%). Проценты ежеквартально капитализируются. «Доходный» (от 500 тыс.) привлекается под 6,5—6,6% годовых (вместо 7—7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Срок депозитов — 367 дней.
Продуктовый виджет
Доходность «Капитального» (на 181, 367 и 546 дней) составит 6,4—6,7% (прежде — 6,9—7,3%), а «Почтового» (на 181 и 367 дней) — 6,6—6,7% годовых (прежде — 7,1—7,2%). Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
Дополнительные взносы для вклада «Накопительный» предусмотрены в течение всего срока действия депозита, для «Доходного», «Капитального» и «Почтового» — в течение десяти календарных дней с даты заключения договора.
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