Застройщик отеля Hyatt в Ростове отказался от иска в 767 млн рублей к подрядчику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. / ТАСС /. Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по делу о взыскании в пользу застройщика пятизвездочного конгресс-отеля Hyatt в Ростове-на-Дону — компании «МКЦ— РосЕвроДевелопмент» — более 767 млн рублей с сербской компании-подрядчика «Энергопроект-Високоградня» за срыв сроков сдачи объекта. Об этом говорится в материалах суда.

"Арбитражный суд Ростовской области

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «МКЦ— РосЕвроДевелопмент» к акционерному обществу «Энергопроект— Високоградня» о взыскании 767 020 790 рублей убытков в виде упущенной выгоды, определил: принять отказ

"МКЦ— РосЕвроДевелопмент" от иска к «Энергопроект-Високоградня». Производство по делу

прекратить", — говорится в материалах дела.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе инстанции, ответчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по проектированию и строительству международного конгрессного центра Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, включая разработку проектной документации. Договором изначально была согласована цена в размере 3,1 млрд рублей. Но затем стоимость уменьшилась до 2 млрд рублей.

По данным суда, срок завершения работ должен был быть не позднее октября 2015 года. Ответчик не сдал объект заказчику, здание не передали застройщику, в связи с чем ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» понес убытки в виде упущенной выгоды в размере 767 млн рублей.

Проблемы застройщика

В ноябре 2017 года у застройщика ООО «МКЦ— РосЕвроДевелопмент» возникли проблемы с финансированием. Компания искала инвесторов для завершения строительства. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пятизвездочный конгресс-отель Hyatt, включенный в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, скорее всего, не успеют достроить к началу турнира, однако проект реализуют позже.

Ранее Голубев сообщал, что новым инвестором строительства отеля Hyatt готов стать владелец ООО «Группа Агроком» Иван Саввиди . В «Группе Агроком» подтвердили, что рассматривают возможность вхождения в проект.

По словам Саввииди, в него планируется вложить от 7,5 до 8 млрд рублей. Официальный представитель компании Татьяна Гордина ранее сообщила, что первая очередь конгресс-отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, который предполагалось возвести к ЧМ-2018, по предварительным расчетам, сдадут в начале лета 2018 года.

По данным руководства ООО «МКЦ— РосЕвроДевелопмент» на конец января, готовность объекта составляет 85%. Для завершения строительства необходимо около 1,2 млрд рублей.

Пятизвездочный Hyatt Regency Rostov Don-Plaza входит в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Во время проведения игр чемпионата в отеле планируется разместить представителей оргкомитета FIFA. Отель строится с 2010 года, в 2016 году проект был приостановлен из-за недостатка финансирования. Общая стоимость строительства оценивается в 3,6 млрд рублей.