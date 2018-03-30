Ещё
«Лукойлу» для возмещения запасов нужно за 10 лет прирастить 1,3 млрд т условного топлива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лукойлу» для возмещения запасов нужно за 10 лет прирастить 1,3 млрд т условного топлива 

Прайм 1 час назад
"Лукойлу" необходимо за десять лет прирастить 1,3 миллиарда тонн условного топлива для 100-процентного возмещения доказанных запасов углеводородов, сообщил в интервью РИА Новости глава нефтяной компании Вагит Алекперов.
"Мы ориентировочно рассматриваем, что за десятилетие нам необходимо прирастить 1,3 миллиарда тонн условного топлива, на эти цифры мы ориентируемся", — ответил он на соответствующий вопрос.
На прошлой неделе Алекперов сообщал, что компания ставит себе задачу достичь как минимум 100-процентного возмещения доказанных запасов за десять лет. Доказанные запасы углеводородов «Лукойла» на конец 2017 года составили 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" AB InBev и Efes закрыли сделку по объединению подразделений в России и на Украине Трамп вновь обвинил онлайн-ритейлер Amazon в невыплате налогов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию438
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ245
Тело Мавроди оказалось никому не нужно62
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом55
Минфин припугнул Великобританию163
Видео
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
03:06
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение