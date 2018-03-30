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Алекперов: Следующим главой «Лукойла», скорее всего, станет топ-менеджер из компании
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Алекперов: Следующим главой «Лукойла», скорее всего, станет топ-менеджер из компании 

Прайм 2 часа назад
Следующим главой "Лукойла", скорее всего, станет топ-менеджер из компании, сообщил в интервью РИА Новости президент и совладелец крупнейшей в РФ частной нефтяной компании Вагит Алекперов.
"Ничего вечного в этой жизни не бывает. Я буду готовить преемника в ближайшие годы. Но конечно, я хотел бы еще поработать с президентом Путиным. У «Лукойла» и у меня лично сложился прочный диалог с руководством страны, с правительством, что позволило нам 25 лет стабильно развиваться. Для меня очень важно сохранить эту преемственность, после того, как я отойду от операционного руководства", — сказал Алекперов, отвечая на вопрос, есть ли уже кандидаты на его место в компании в будущем.
"У нас есть традиция, что все руководство назначается из компании и только единицы приглашаются со стороны. У нас огромный коллектив, высококомпетентные специалисты, которые проходят уникальную карьерную лестницу с подготовками и переподготовками, с учебой за рубежом в том числе. Они постоянно перемещаются, работают во многих отраслях", — продолжил он.
Алекперов добавил, что у компании в ближайшее время «намечается достаточное омоложение коллектива». «Поэтому есть из кого выбирать», — сказал он.
На прошлой неделе Алекперов сообщил, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет.
"Лукойл" — вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Около 88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на РФ, при этом основная деятельность сосредоточена на территории четырех федеральных округов — Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного. Алекперов родился в 1950 году, возглавляет «Лукойл» с 1993 года.
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