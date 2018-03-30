Алекперов: Следующим главой «Лукойла», скорее всего, станет топ-менеджер из компании

"Ничего вечного в этой жизни не бывает. Я буду готовить преемника в ближайшие годы. Но конечно, я хотел бы еще поработать с президентом Путиным. У «Лукойла» и у меня лично сложился прочный диалог с руководством страны, с правительством, что позволило нам 25 лет стабильно развиваться. Для меня очень важно сохранить эту преемственность, после того, как я отойду от операционного руководства", — сказал Алекперов, отвечая на вопрос, есть ли уже кандидаты на его место в компании в будущем.

"У нас есть традиция, что все руководство назначается из компании и только единицы приглашаются со стороны. У нас огромный коллектив, высококомпетентные специалисты, которые проходят уникальную карьерную лестницу с подготовками и переподготовками, с учебой за рубежом в том числе. Они постоянно перемещаются, работают во многих отраслях", — продолжил он.

Алекперов добавил, что у компании в ближайшее время «намечается достаточное омоложение коллектива». «Поэтому есть из кого выбирать», — сказал он.

На прошлой неделе Алекперов сообщил, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет.

"Лукойл" — вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Около 88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на РФ, при этом основная деятельность сосредоточена на территории четырех федеральных округов — Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного. Алекперов родился в 1950 году, возглавляет «Лукойл» с 1993 года.