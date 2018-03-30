Ставки по ипотеке снизятся на 1-1,5 п.п. в 2018 году

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Российские банки в 2018 году продолжат активно выдавать ипотечные кредиты. Ставки при этом продолжат снижаться, но более медленно, чем в 2017 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

По данным агентства, средневзвешенная ставка по ипотеке в 2017 году снизилась на 1,8 процентного пункта (п.п.) до 10,6%. Согласно данным «Дом.рф», в марте средняя ставка по ипотеке у 15 крупнейших банков России составила 9,43% при покупке жилья на первичном рынке, при покупке на вторичном рынке — 9,5%.

Аналитики «Эксперт РА» ожидают, что в этом году ставки по ипотеке снизятся на 1-1,5 п.п.

По оценкам агентства, кредитные организации в этом году могут выдать займы на покупку жилья на 2,4-2,5 трлн руб., что на 20-25% больше показателя прошлого года.

В 2017 году банки выдали 1,1 млн новых ипотечных кредитов на 2 трлн руб., что на 37% больше, чем в предыдущем году. К 1 января 2018 года общая сумма задолженности россиян по ипотеке составила 5,2 трлн руб.

"В 2018 году рынок вырастет еще, но темпы будут не столь высокими, поскольку набрана большая база ипотечных кредитов, — заявил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. — Кроме того, темпы ввода нового жилья в ряде регионов невысоки, а ипотека на вторичном рынке, как правило, не столь интересна для банков".

По оценкам «Дом.рф», в 2018 году банки выдадут 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.

Как сообщали «Вести. Экономика», президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что средняя ставка по ипотечным кредитам должна снизиться до 7-8%.

Генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник в начале марта говорил, что ипотечные ставки в России снизятся до уровня 7% в течение следующих 1-2 лет.

К концу 2018 года, по прогнозам «Дом.рф», ипотечные ставки в России в среднем снизятся до 8%.