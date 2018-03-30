Telegram получил 850 миллионов долларов на втором этапе ICO

Telegram получил 850 миллионов долларов на втором этапе ICOТак как ранее Павел Дуров заявил, что ICO будет проходить в конфиденциальном режиме, то выяснить компании, либо лица, которые стали инвесторами пока не представляется возможным. Достоверно известно, что в ICO приняли участие 94 инвестора. Минимальная сумма для инвестирования составляла 1 миллион долларов.

Напомним, что в первом этапе размещения токенов приняли участие 81 инвестор. Telegram на первом этапе также удалось привлечь 850 миллионов долларов. Поэтому на данный момент общая сумма привлеченных средств составляет 1,7 миллиарда долларов.