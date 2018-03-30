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Telegram получил 850 миллионов долларов на втором этапе ICO
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Telegram получил 850 миллионов долларов на втором этапе ICO 

Банки Сегодня 26 минут назад
Telegram получил 850 миллионов долларов на втором этапе ICOТак как ранее Павел Дуров заявил, что ICO будет проходить в конфиденциальном режиме, то выяснить компании, либо лица, которые стали инвесторами пока не представляется возможным. Достоверно известно, что в ICO приняли участие 94 инвестора. Минимальная сумма для инвестирования составляла 1 миллион долларов.
Напомним, что в первом этапе размещения токенов приняли участие 81 инвестор. Telegram на первом этапе также удалось привлечь 850 миллионов долларов. Поэтому на данный момент общая сумма привлеченных средств составляет 1,7 миллиарда долларов.
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