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Курс биткоина рухнул ниже $7000
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Курс биткоина рухнул ниже $7000 

RB.ru 31 минуту назад
Фото: RB.ru
На торгах в пятницу, 30 марта, примерно в 05:19 по московскому времени стоимость биткоина установила локальный максимум в $6809,94. По данным на 09:04, цифровая валюта укрепилась в цене и стоит уже $7172 или примерно 410,6 тысячи рублей (по курсу 57,26 рубля за доллар). Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила $116,79 млрд
В последний раз биткоин стоил меньше $7000 в начале февраля — 6 февраля курс криптовалюты опускался до отметки $6048. Это была самая низкая стоимость биткоина с середины декабря, когда он установил исторический максимум в $20089.
Стоимость криптовалюты падает на фоне новостей из Азии. Накануне, 29 марта, замглавы Народного банка Китая Фан Яфэй (Fan Yifei) объявил работу с криптовалютами как одну из приоритетных задач регулятора. Яфэй отметил, что цифровые валюты являются одними из трех крупнейших рисков для целостности китайского юаня, что вынуждает регулятора ужесточить контроль за криптовалютным рынком как на территории страны, так и за ее пределами. Одновременно с этим Народный банк подтвердил свои планы по разработке собственной криптовалюты.
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