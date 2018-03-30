Курс биткоина рухнул ниже $7000

На торгах в пятницу, 30 марта, примерно в 05:19 по московскому времени стоимость биткоина установила локальный максимум в $6809,94. По данным на 09:04, цифровая валюта укрепилась в цене и стоит уже $7172 или примерно 410,6 тысячи рублей (по курсу 57,26 рубля за доллар). Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила $116,79 млрд

В последний раз биткоин стоил меньше $7000 в начале февраля — 6 февраля курс криптовалюты опускался до отметки $6048. Это была самая низкая стоимость биткоина с середины декабря, когда он установил исторический максимум в $20089.