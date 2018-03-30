Сбербанк: Переход от долевого финансирования к проектному снизит риски при строительстве жилья

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Суд оставил под домашним арестом Р.Ахмадеева, обвиняемого в нецелевом использовании в МЧС 1,7 млрд руб.

Свыше 30 млрд руб. планируют потратить на строительство и ремонт дорог в Подмосковье до конца года

«Аэроэкспресс» планирует перевезти около 1,2 млн пассажиров во время ЧМ-2018