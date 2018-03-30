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Сбербанк: Переход от долевого финансирования к проектному снизит риски при строительстве жилья
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Сбербанк: Переход от долевого финансирования к проектному снизит риски при строительстве жилья 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Такую мнение выразили Агентству «Москва» в пресс-службе Сбербанка. «Введение в действие поправок в закон 214-ФЗ „О долевом строительстве“, ужесточающих требования к застройщикам, существенно не повлияет на бизнес Сбербанка. Банк традиционно выступает лидером рынка финансирования жилищного строительства. В банке накоплен огромный опыт проектного финансирования в данной области, и с 2009 г. мы не финансируем жилые проекты иным (нецелевым) способом. Наш банк обладает уникальной экспертизой по строительному контролю за реализацией жилых проектов. Мы постоянно совершенствуем методы анализа проектов, их эффективности и наличия потенциальных рисков. Мы считаем, что переход к проектному финансированию позволит существенно снизить риски строительных проектов в области жилой недвижимости», — сообщили в банке.
В конце декабря 2017 г. правительством РФ был утвержден план поэтапного перехода от долевого к проектному финансированию жилищного строительства. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня, план состоит из трех этапов и рассчитан на три года. Результатом его реализации должно стать включение во взаимоотношения между застройщиком и участником долевого строительства третьей стороны — банка. Участники долевого строительства будут перечислять средства на специальные счета в банки или счета эскроу, а банки будут финансировать строительство домов, в том числе и за счет полученных от граждан денег.
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