Ещё
«Газпром-Медиа» раскрыл сумму сделки по покупке 25% Comedy Club‍
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром-Медиа» раскрыл сумму сделки по покупке 25% Comedy Club‍ 

Прайм 40 минут назад
Покупка компании TCT Production в декабре прошлого 2017 года стоила холдингу «Газпром-Медиа» 7 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность холдинга по МСФО.
Холдинг в рамках этой покупки также стал обладателем 25,1% акций Comedy Club, став единственным владельцем.
В отчетности отмечается, что 100 млн рублей из первой суммы было выделено на выплату вознаграждения «при условии достижения целевых показателей объема контента творческими продюсерами группы TCT».
"Парнас-Медиа" (100% акций — у «Газпром-Медиа») стал единственным владельцем кипрской компании TCT Production Ltd.в декабре прошлого года. В результате покупки «Газпром-Медиа» консолидировала 100% бумаг Comedy Club Production. До этого у холдинга были только 74,99% компании, остальное — у TCT Production Ltd.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO‍ Трамп вновь обвинил онлайн-ритейлер Amazon в невыплате налогов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию331
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ151
Минфин припугнул Великобританию154
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ407
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста174
Видео
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
03:06
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»
Происшествия Пожары
04:28
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста
Общество
03:04
Минфин припугнул Великобританию
Экономика
00:34
Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений
США В мире
00:52
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение