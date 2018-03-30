«Газпром-Медиа» раскрыл сумму сделки по покупке 25% Comedy Club‍

Покупка компании TCT Production в декабре прошлого 2017 года стоила холдингу «Газпром-Медиа» 7 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность холдинга по МСФО.

Холдинг в рамках этой покупки также стал обладателем 25,1% акций Comedy Club, став единственным владельцем.

В отчетности отмечается, что 100 млн рублей из первой суммы было выделено на выплату вознаграждения «при условии достижения целевых показателей объема контента творческими продюсерами группы TCT».

"Парнас-Медиа" (100% акций — у «Газпром-Медиа») стал единственным владельцем кипрской компании TCT Production Ltd.в декабре прошлого года. В результате покупки «Газпром-Медиа» консолидировала 100% бумаг Comedy Club Production. До этого у холдинга были только 74,99% компании, остальное — у TCT Production Ltd.