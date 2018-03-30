AB InBev и Efes объединили бизнес в РФ и на Украине

AB InBev и Efes объединили бизнес в РФ и Украине

Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) со штаб-квартирой в Бельгии объявил о завершении сделки по слиянию бизнесов на территории России Украины в равных долях с Anadolu Efes, самой крупной пивоваренной компанией Турции

AB InBev Efes будет обладать уникальным портфелем брендов, включающим сильные международные и локальные бренды, такие как Spaten, Corona Extra, BUD, Velkopopovický Kozel, Miller Genuine Draft, Hoegaarden, "Старый Мельник из Бочонка", "Клинское" и "Белый Медведь", сообщается в пресс-релизе компаний.

Производственная сеть объединенной компании будет состоять из 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплексов в разных регионах России, а также из 3 пивоваренных заводов в Украине.

В продолжение объявления о намерении по объединению бизнесов, которое состоялось 9 августа, компании получили все необходимые согласования от уполномоченных государственных органов России и Украины и заключили обязывающие соглашения.

Данное слияние является следствием объединения AB InBev с SAB, состоявшегося в октябре 2016 г., в результате чего AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes. С завершением сделки AB InBev и Anadolu Efes будут работать в составе единой группы компаний — AB InBev Efes.

Объединенный бизнес будет консолидировать финансовые результаты в рамках отчетности Anadolu Efes. AB InBev, в свою очередь, перестанет включать данные результаты в свою отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата с инвестиций в AB InBev Efes в соответствии с размером своей доли.

Как было объявлено ранее, совет директоров будет состоять из представителей обеих компаний в равном соотношении. Управленческая команда будет работать под руководством Дмитрия Шпакова, президента AB InBev в России и Украине, который займет позицию президента AB InBev Efes. Рой Корниш, генеральный директор АО "Пивоварня Москва-Эфес", займет позицию финансового директора.