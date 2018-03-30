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Ипотека станет дешевле
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Ипотека станет дешевле 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. В России разработали прогноз снижения ставок по ипотеке. Его подготовили аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году».
Известно, что в течение 2018 года российские банки будут также активно выдавать жилищные кредиты. Однако темпы роста рынка замедлятся, пишут «Известия».
Кроме того, российские власти будут возмещать банкам недополученные доходы по льготным ипотечным кредитам, которые были выданы семьям с детьми. Так, на эти цели в течение трех лет планируется потратить 26,6 миллиарда рублей. Такой проект постановления правительства уже опубликован на сайте Минстроя. В нем указаны суммы ежегодных выплат.
По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, в 2018 году рынок ипотеки будет расти, однако темпы не будут отличаться скоростью.
По прогнозу аналитиков, процентная ставка на жилищные кредиты продолжит снижаться в течение года, но опять же не так быстро. Банкиры считают, что к концу года ставка по ипотеке может достичь 7–8%.
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