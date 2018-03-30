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Доллар незначительно дешевеет к мировым валютам после роста курса в течение недели
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Доллар незначительно дешевеет к мировым валютам после роста курса в течение недели 

Прайм 21 минуту назад
Курс доллара незначительно снижается к евро и иене в пятницу после роста в течение недели, а также на фоне уменьшения объема торгов в свете католических пасхальных праздников, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,2314 доллара за евро с 1,2300 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,22 иены за доллар со 106,44 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,17% — до 90 пунктов.
Снижение курса доллара в пятницу обусловлено коррекционными настроениями после того, как американская валюта дорожала в течение недели на фоне геополитических факторов.
Старший стратег Barclays Шин Кадота (Shin Kadota), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что причинами для недавнего роста курса доллара стали притоки средств, характерные для конца квартала, поскольку многие инвесторы закрывают короткие позиции по данной валюте. Теперь, по его словам, интересно посмотреть, сможет ли американская валюта расти в цене уже в новом квартале. «Значительная часть неопределенных тем, таких как состояние экономики США и торговые вопросы, останутся неизменными и в новом квартале», — отмечает эксперт.
Кроме того, в пятницу объем торгов на валютном рынке является сниженным на фоне того, что в США и Европе 30 марта биржи будут закрыты в связи со Страстной пятницей перед приближающимся праздником Пасхи по григорианскому календарю.
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