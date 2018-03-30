В Волгоградской области в 2017 году зафиксировали рост производства

Специалисты Волгоградстата заявили о том, что в минувшем году в регионе увеличился объем производства, рост зафиксировали почти во всех отраслях экономической деятельности.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, сельхозпроизводство выросло на 3% и составило 144,7 миллиарда рублей. В промышленной отрасли увеличилось производство продуктов питания: подсолнечного масла, мясных полуфабрикатов, муки и не только. Однако уменьшился выпуск сигарет и производство пива.

Объем инвестиций вырос на три миллиарда рублей и составил 164,7 миллиарда рублей.