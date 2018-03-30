Российский рынок аудиокниг в 2017 году вырос на 30%

Продажи аудиокниг в России по итогам 2017 года выросли на 25-30%. Рынок вырос до 500 млн рублей, его делят девять компаний, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные шведского сервиса Storytel.

Крупнейшим игроком, как и в 2016 году, является «ЛитРес» — сервис занимает около 50% рынка. Среди его акционеров компании «Эксмо» и Ozon.ru. Еще по 15% занимают «Патефон» и Storytel. На остальных участников приходится 20% рынка.

Основным драйвером роста являются электронные книги, рассказал изданию представитель «Эксмо-АСТ». Другие сегменты растут медленнее, в доля аудиоверсии книг в продажах издательства составляет лишь 0,6%. В «ЛитРесе», напротив, развивают направление — к началу 2018 года доля аудиокниг в общем объеме продаж группы составила 19%.

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По прогнозам «ЛитРеса», к 2020 году продажи электронных книг в России могут вырасти до 8-10 млрд рублей. Книжный рынок в целом по итогам 2017 года вышел из стагнации и впервые за несколько лет начал расти.

Ранее Bloomberg назвал десять лучших книг 2017 года о бизнесе, экономике и технологиях. Список можно посмотреть здесь.

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