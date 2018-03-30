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Чистая прибыль китайского Банка коммуникаций /"Цзяотун"/ выросла на 4,48 процента в 2017 году
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Чистая прибыль китайского Банка коммуникаций /"Цзяотун"/ выросла на 4,48 процента в 2017 году 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — В 2017 году чистая прибыль китайского Банка коммуникаций /"Цзяотун"/ выросла на 4,48 процента до 70,2 млрд юаней /11 млрд долл. США/.
Согласно отчету, опубликованному банком, прибыль была получена в основном в областях доверительного управления активами, кредитных карт и драгоценных металлов.
Совокупные активы банка выросли на 7,56 процента по сравнению с 2016 годом и достигли 9,04 трлн юаней.
В банке отметили, что устойчивый рост основных хозяйственных показателей стал возможен благодаря обслуживанию банком реального сектора экономики, продолжительным реформам и инновациям, а также улучшению управления рисками.
Акции Банка коммуникаций котируются на Шанхайской и Сянганской фондовых биржах. -0-
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