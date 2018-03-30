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«Башкомснаббанк» избавился от региональной привязки
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«Башкомснаббанк» избавился от региональной привязки 

ufa1.ru 29 минут назад
Фото: ufa1.ru
Акционеры «Башкомснаббанка» проголосовали за смену полного и сокращенного название кредитной организации.
С 28 марта финансовое учреждение будет носить название ПАО «Роскомснаббанк». Об изменениях пока не сообщили на официальном сайте и на сайте ЦБ. Ребрендинг избавил башкирский банк от региональной привязки, что позволит расширить поле деятельности на другие регионы.
В самом кредитном учреждении комментарий по этому поводу пока не дают:
— У нас нет официальной информации по этому поводу, — сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.
Основная база «Башкомснаббанка» располагается в Уфе, а по Башкирии работает 15 офисов, есть также представительство в Москве. Согласно порталу Banki.ru, финансовая организация занимается кредитованием корпоративных клиентов. В российском рейтинге по объему активов банк занимает 160-е место. Капитал банка — 2,67 миллиарда рублей.
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