«Башкомснаббанк» избавился от региональной привязки

Акционеры «Башкомснаббанка» проголосовали за смену полного и сокращенного название кредитной организации.

С 28 марта финансовое учреждение будет носить название ПАО «Роскомснаббанк». Об изменениях пока не сообщили на официальном сайте и на сайте ЦБ. Ребрендинг избавил башкирский банк от региональной привязки, что позволит расширить поле деятельности на другие регионы.

В самом кредитном учреждении комментарий по этому поводу пока не дают:

— У нас нет официальной информации по этому поводу, — сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.