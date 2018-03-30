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За первые 2 месяца 2018 года волгоградцы оставили в магазинах 54,5 млрд руб
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За первые 2 месяца 2018 года волгоградцы оставили в магазинах 54,5 млрд руб 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцы потратили 54,5 миллиарда рублей в январе и феврале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года траты на шопинг увеличились на 0,04%.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, 53, 3% от потраченных средств местные жители потратили на покупку непродовольственных товаров, 46,7% — на продукты питания.
40,4% покупок волгоградцы совершали, приобретая товары у представителей малого и среднего бизнеса, 51,9% — у крупного. А 7,7% расходов пришлось на рынки и ярмарки.
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