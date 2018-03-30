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Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов
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Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 50 минут назад
Новозеландский доллар снизился против доллара США в четверг.
На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,7230, потеряв 0,04%.
Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,7188, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7304 — максимум вторника.
Между тем новозеландский доллар снизился против австралийского доллара и евро. Пара AUD/NZD, набрав 0,14%, достигла уровня 1,0629, а EUR/NZD, поднявшись на 0,04%, достигла отметки 1,7014.
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