Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов

Новозеландский доллар снизился против доллара США в четверг.

На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,7230, потеряв 0,04%.

Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,7188, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7304 — максимум вторника.

Между тем новозеландский доллар снизился против австралийского доллара и евро. Пара AUD/NZD, набрав 0,14%, достигла уровня 1,0629, а EUR/NZD, поднявшись на 0,04%, достигла отметки 1,7014.