Открылась регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния Ханчжоу — Москва

Ханчжоу, 29 марта /Синьхуа/ — Регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния из Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ в столицу России Москву открылась сегодня в международном аэропорту «Сяошань» в Ханчжоу. По имеющимся данным, эта авиалиния будет функционировать под эгидой логистической платформы компании Alibaba Group — сети China Smart Logistic Network. Грузовые самолеты авиалинии принадлежат российской компании «Аэрофлот». После открытия в неделю будет осуществляться от 1 до 3 рейсов, потом их количество постепенно увеличится.

Ханчжоу, 29 марта /Синьхуа/ — Регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния из Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ в столицу России Москву открылась сегодня в международном аэропорту «Сяошань» в Ханчжоу. По имеющимся данным, эта авиалиния будет функционировать под эгидой логистической платформы компании Alibaba Group — сети China Smart Logistic Network. Грузовые самолеты авиалинии принадлежат российской компании «Аэрофлот». После открытия в неделю будет осуществляться от 1 до 3 рейсов, потом их количество постепенно увеличится.

Ханчжоу, 29 марта /Синьхуа/ — Регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния из Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ в столицу России Москву открылась сегодня в международном аэропорту «Сяошань» в Ханчжоу. По имеющимся данным, эта авиалиния будет функционировать под эгидой логистической платформы компании Alibaba Group — сети China Smart Logistic Network. Грузовые самолеты авиалинии принадлежат российской компании «Аэрофлот». После открытия в неделю будет осуществляться от 1 до 3 рейсов, потом их количество постепенно увеличится.