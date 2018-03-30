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Открылась регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния Ханчжоу — Москва
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Открылась регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния Ханчжоу — Москва 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 29 марта /Синьхуа/ — Регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния из Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ в столицу России Москву открылась сегодня в международном аэропорту «Сяошань» в Ханчжоу. По имеющимся данным, эта авиалиния будет функционировать под эгидой логистической платформы компании Alibaba Group — сети China Smart Logistic Network. Грузовые самолеты авиалинии принадлежат российской компании «Аэрофлот». После открытия в неделю будет осуществляться от 1 до 3 рейсов, потом их количество постепенно увеличится.
Ханчжоу, 29 марта /Синьхуа/ — Регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния из Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ в столицу России Москву открылась сегодня в международном аэропорту «Сяошань» в Ханчжоу. По имеющимся данным, эта авиалиния будет функционировать под эгидой логистической платформы компании Alibaba Group — сети China Smart Logistic Network. Грузовые самолеты авиалинии принадлежат российской компании «Аэрофлот». После открытия в неделю будет осуществляться от 1 до 3 рейсов, потом их количество постепенно увеличится.
Ханчжоу, 29 марта /Синьхуа/ — Регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния из Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ в столицу России Москву открылась сегодня в международном аэропорту «Сяошань» в Ханчжоу. По имеющимся данным, эта авиалиния будет функционировать под эгидой логистической платформы компании Alibaba Group — сети China Smart Logistic Network. Грузовые самолеты авиалинии принадлежат российской компании «Аэрофлот». После открытия в неделю будет осуществляться от 1 до 3 рейсов, потом их количество постепенно увеличится.
Ханчжоу, 29 марта /Синьхуа/ — Регулярная межконтинентальная грузовая авиалиния из Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ в столицу России Москву открылась сегодня в международном аэропорту «Сяошань» в Ханчжоу. По имеющимся данным, эта авиалиния будет функционировать под эгидой логистической платформы компании Alibaba Group — сети China Smart Logistic Network. Грузовые самолеты авиалинии принадлежат российской компании «Аэрофлот». После открытия в неделю будет осуществляться от 1 до 3 рейсов, потом их количество постепенно увеличится.
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